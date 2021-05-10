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Происшествия

Пешеход попал под машину на перекрестке в Барнауле

Наезд на пешехода совершил автомобиль ночью 10 мая в Барнауле в районе пересечения улиц Попова и Антона Петрова, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».

ДТП. Аварийный знак.
ДТП. Аварийный знак.
altapress.ru

«Минувшей ночью около 01:10 на пересечении улиц Попова и Антона Петрова сбили пешехода. Со слов очевидца, пешеход остался жив», — отмечает автор заметки.

На место происшествия выезжали медики и полиция. Подробности уточняются.

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