В Барнауле женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под машину

В Барнауле женщина пострадала под колесами иномарки, когда переходила дорогу на ул. Г.Исакова. Пешеходу потребовалась госпитализация, сообщили в городской ГИБДД.

ДТП на ул. Г. Исакова в Барнауле.

ДТП произошло 10 марта около 12:42. Водитель-мужчина, 1994 года рождения, за рулем Toyota Chaser сбил женщину, 1938 года рождения.

Она переходила проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

ДТП на ул. Г. Исакова в Барнауле. «Инцидент Барнаул»

По данному факту проводится проверка.

В ГИБДД призывают всех быть на дороге взаимно вежливыми и внимательными. Водители должны быть готовы к внезапному появлению пешеходов на проезжей части, а пешеходы обязаны переходить улицу только в установленных для этого местах и убедившись в том, что водители останавливаются и пропускают.