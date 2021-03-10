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Происшествия

В Барнауле женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под машину

В Барнауле женщина пострадала под колесами иномарки, когда переходила дорогу на ул. Г.Исакова. Пешеходу потребовалась госпитализация, сообщили в городской ГИБДД.

ДТП на ул. Г. Исакова в Барнауле.
ДТП на ул. Г. Исакова в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

ДТП произошло 10 марта около 12:42. Водитель-мужчина, 1994 года рождения, за рулем Toyota Chaser сбил женщину, 1938 года рождения.

Она переходила проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

ДТП на ул. Г. Исакова в Барнауле.
ДТП на ул. Г. Исакова в Барнауле.
«Инцидент Барнаул»

По данному факту проводится проверка.

В ГИБДД призывают всех быть на дороге взаимно вежливыми и внимательными. Водители должны быть готовы к внезапному появлению пешеходов на проезжей части, а пешеходы обязаны переходить улицу только в установленных для этого местах и убедившись в том, что водители останавливаются и пропускают.

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