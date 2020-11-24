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Петербуржец захватил шестерых детей в заложники и забаррикадировался в квартире

Житель Петербурга, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, захватил в заложники собственных детей. ЧП случилось в Колпинском районе Северной столицы днем 24 ноября, передает ТАСС.

Петербуржец захватил в заложники собственных детей.
Петербуржец захватил в заложники собственных детей.
Кадр из видео.

«Мужчина забаррикадировался в квартире, по предварительным данным, с детьми и угрожает им», — сообщил источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, злоумышленник — 38-летний мужчина. Он является многодетным отцом. В заложников у него шестеро его детей.

Вполне возможно, причиной случившегося мог стать бытовой конфликт петербуржца с супругой.

Соседи по дому рассказали, что мужчина злоупотребляет спиртным и из-за его поведения уже неоднократно приходилось вызывать полицейских, хотя эта семья переехала сюда совсем недавно.

«Неадекватный человек. Похоже, и наркоман, и алкоголик, все вместе. Он новый, приезжий, они тут снимают, никто ничего не знает», — рассказала Лайфу местная жительница Юлия.

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