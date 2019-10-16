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Происшествия

Певица Кормухина обвинила Полину Гагарину в краже песни «Кукушка»

Известная российская певица Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за нарушение авторских прав, следует из информации на сайте Тверского районного суда.

Микрофон. Запись
Микрофон. Запись
СС0

Кормухина заявила, что Гагарина использовала аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка», написанную Алексеем Беловым и самой Кормухиной.

«Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у „Кино“», — сказала певица в эфире НСН.

В Российском авторском обществе заявили, что права на аранжировки кавер-версий не подлежат регистрации. Кормухина обратилась к эксперту, который установил, что кавер-версия «Кукушки» в ее исполнении является самостоятельным произведением, а версия в исполнении Гагариной — нет.

Кормухина не назвала сумму иска. По ее словам, это «вопрос принципа», а не денег, пишет polit.ru.

Предварительное судебное заседание назначено на 7 ноября.

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