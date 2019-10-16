Певица Кормухина обвинила Полину Гагарину в краже песни «Кукушка»

Кормухина заявила, что Гагарина использовала аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка», написанную Алексеем Беловым и самой Кормухиной.
«Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у „Кино“», — сказала певица в эфире НСН.
В Российском авторском обществе заявили, что права на аранжировки кавер-версий не подлежат регистрации. Кормухина обратилась к эксперту, который установил, что кавер-версия «Кукушки» в ее исполнении является самостоятельным произведением, а версия в исполнении Гагариной — нет.
Кормухина не назвала сумму иска. По ее словам, это «вопрос принципа», а не денег, пишет polit.ru.
Предварительное судебное заседание назначено на 7 ноября.