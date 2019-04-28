Певица МакSим потеряла память после серьёзной аварии

Российская певица МакSим (Марина Максимова) попала в ДТП за рубежом, торопясь в аэропорт на рейс в Москву. Сейчас девушка проходит лечение в частной клинике с сотрясением мозга, сообщает НТВ . По словам концертного директора МакSим, у девушки была кратковременная потеря памяти, и только сейчас она «начинает вспоминать какие-то фрагменты»

Маргарита Соколова опубликовала в соцсетях шокирующие фотографии Марины Максимовой на больничной койке. По её словам, врачи две недели боролись за жизнь певицы.

Также Маргарита Соколова рассказала, что когда Марина Максимова торопилась в аэропорт на рейс в Москву, дорога была мокрая, на приличной скорости у автомобиля лопнуло колесо, машину закрутило и несколько раз она ударилась о борт автобана. Как отметила концертный директор, МакSим не водит машину и за рулем в момент ДТП был другой человек.

Врачи говорят, что реабилитация займет около месяца, и что состояние пострадавшей стабильное. Сообщается, что МакSим, вероятно, сможет дать комментарий о своем состоянии во вторник или в среду.

«Становится чуть легче, приходит осознание произошедшего, начинает вспоминать какие-то фрагменты», — сообщила Соколова, добавив, что у певицы остается головная боль и температура.