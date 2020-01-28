Певица Maruv попала в криминальную сводку

Киевские полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже вещей из автомобиля певицы Maruv (Анны Корсун).

Злоумышленника установили по результатам оперативных мероприятий и предъявили обвинение, сообщает ТАСС.

Во время обыска в частном доме на окраине Киева, где мужчина временно проживал, изъяли вещи и оборудование, похожее на то, которым пользуются автоугонщики.

«Потерпевшая по фотографиям предварительно узнала отдельные украшения, которые похитили 11 января», — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Подозреваемый — гражданин Грузии, 1979 года рождения, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Машина певицы была ограблена 11 января в центре Киева. Неизвестный украл сумку с документами, личными вещами и деньгами девушки. Ранее Maruv уже становилась жертвой воров — на концерте в Москве ее обокрал фанат, а из багажа в киевском аэропорту Борисполь у нее пропали все украшения.

Микрофон. открытые источники ( CC0)

О певице

Летом 2019-го Maruv дважды выступала со своей командой в Алтайском крае — в развлекательном комплексе Altai Palace и Яровом.

Maruv была на фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии. Выступление украинской артистки вызвало бурные овации у публики. Не осталась в стороне и Алла Пугачева, которая присутствовала на фестивале в качестве почетного гостя.

Пугачева встретила выступление Maruv криками «Браво!» и громкими аплодисментами. Примадонна осталась в восторге от впечатляющего вокала и пластики артистки.

Maruv стала лучшим исполнителем по версии MTV Russia. Награду она получила на церемонии MTV Europe Music Awards в испанской Севилье.

Российская аудитория узнала о Maruv после ее отказа от участия в «Евровидении» от Украины. По контракту Анна Корсун (настоящее имя исполнительницы) должна была прекратить гастроли в России. Певица назвала такие условия «кабальными».