Пилил «по-черному». Любителя нелегальной добычи берез и осин поймали в Алтайском крае

Полиция в Алтайском крае задержала черного лесоруба, который орудовал в неподалеку от села Алтайского.

Как сообщили в региональном главке МВД, с начала лета этого года в лесном массиве, расположенном в трех километрах от села Алтайское, местный житель 1987 года рождения спилил бензопилой девять сырорастущих деревьев — восемь осин и одну березу.

«Деревья он распилил на чурки, часть которых поколол на дрова. Также с осин он снял кору, которую продал за 20 тысяч рублей. Сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила 36 тысяч рублей. Свою вину мужчина отрицать не стал», — уточняют в правоохранительном ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной рубке.

Мужчине грозит штраф до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Также сообщается, что подозреваемый добровольно возместил причиненный ущерб.