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Происшествия

Пилот погиб при жесткой посадке самолета в Подмосковье

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья. Пилот погиб, а 12-летняя девочка получила травмы, сообщил ТАСС.

Самолет.
Самолет.
Анна Зайкова.

Инцидент произошел в районе деревни Минино. «В оперативные службы позвонил местный житель, который сообщил о падении самолета», — уточнили в экстренных службах.

Прибывшие на место спасатели установили, что самолет совершил жесткую посадку. Причины сейчас выясняются.

В Главном управлении МЧС по Московской области подтвердили информацию о жесткой посадке самолета. «В результате погиб человек. Второй выжил, это девочка 12 лет, с ней сейчас работает бригада медиков», — сказал собеседник агентства, добавив, что возгорания на месте ЧП не последовало.

Врачи приняли решение госпитализировать ребенка. Девочка получила перелом бедра, медики также не исключили, что у нее сломан позвоночник.

В экстренных службах сообщили, что, по уточненной информации, самолет «Сигма» совершил жесткую посадку на поле. «По одной из версий, это могло произойти из-за отказа двигателя», — сказал источник.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пилота в результате жесткой посадки легкомоторного самолета.

«Следственными органами ММСУТ СК России по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ („Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта“), — сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская. — В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям пилота, в том числе по возможному оказанию коммерческих услуг».

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