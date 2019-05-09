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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet не произносл фразу «самолет летит в молнии»

РЕН ТВ опубликовал аудиозапись переговоров диспетчеров с экипажем самолета SSJ-100, загоревшегося после посадки в столичном аэропорту «Шереметьево». Согласно ей, летчик не произносил фразу «самолет горит в молнии», которая есть в расшифровке переговоров.

ЧП в Шереметьево.
ЧП в Шереметьево.
www.instagram.com/tyz_1_

«Потеря радиосвязи. Самолет в «дайрект моуде», — сказал пилот.

Сигнал Direct mode означает «минимальный режим управления», в данном случае компьютер не вмешивается в действия пилота. При этом режиме самолет продолжает лететь точно так же, но за полет полностью отвечает экипаж.

В сети была опубликована расшифровка переговоров летчиков с диспетчером. Из нее становится понятно, что удар молнии не нанес существенного ущерба, уточняет РИА Новости. При снижении пилоты использовали одну из самых точных и современных систем автоматического захода на посадку — курсо-глиссадную. Кроме того, каждую минуту они получали корректирующие команды диспетчера по работающему каналу радиосвязи.

Авиакатастрофа с SSJ-100 произошла 5 мая вечером. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс из Москвы в Мурманск. Однако спустя несколько минут экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт. Во время посадки у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели, пишет «Росбалт». Впоследствии пламя охватило всю хвостовую часть.

В результате ЧП погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.

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