Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet не произносл фразу «самолет летит в молнии»

РЕН ТВ опубликовал аудиозапись переговоров диспетчеров с экипажем самолета SSJ-100, загоревшегося после посадки в столичном аэропорту «Шереметьево». Согласно ей, летчик не произносил фразу «самолет горит в молнии», которая есть в расшифровке переговоров.