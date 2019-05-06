Пилот Sukhoi Superjet рассказал о случившейся авиакатастрофе на взлетно-посадочной полосе Шереметьево

После взлета самолет, выполняющий рейс Москва — Мурманск, ударила молния, рассказывает пилот. Из-за этого произошла потеря связи и переход лайнера в режим ручного управления. Частично связь удалось восстановить — это позволило диспетчерам задать курс на приземление. Пилот затруднился сказать, почему при посадке самолет отскочил от земли, отметив, что, вероятнее всего, возгорание произошло из-за этого.

«Подходили к земле плавно, с уменьшением вертикальной скорости к моменту касания. Не могу сказать точно, почему произошел удар о землю. Пожар, я так понимаю, из-за приземления. Причина, наверное, в этом», — приводит слова Евдокимова telegram-канал Baza.

Но несмотря на «плавность» приземления, самолет стал «козлить» — после удара несколько раз подскочил, после чего у него подломилась одна из стоек шасси.

Бортпроводница Татьяна Касаткина подтвердила, что в воздушное судно действительно попала молния, пишет ura.ru. Когда самолет коснулся земли, она заметила, что он горит. В салоне пламени не было, однако пассажиры говорили, что плавятся иллюминаторы. Сразу после остановки она начала помогать пассажирам эвакуироваться.

«Все произошло очень быстро, ни секунды не было времени. <…>. Пассажиров выталкивала. Каждого за воротник вытаскивала, чтобы они не задерживались на эвакуации», — добавила стюардесса.

Пассажиры вели съемку

Пассажиры самолета во время посадки сняли пожар с борта воздушного судна.

По данным источников «Интерфакса», самолет подал сигнал бедствия, и связь диспетчеров с ним пропала, он заходил на посадку в полной тишине.

Была ли молния?

Молния, о попадании которой сообщил экипаж, на самом деле не могла причинить самолету вред, уверен независимый эксперт Юрий Антипов: «Это настолько нереально, потому что самолет на это рассчитан, что в него постоянно бьют молнии, и к пожару это не приводит. Версия от лукавого».

Судя по видеороликам и рассказу «Комсомольской правде» одного из пассажиров, пожар начался после того, как самолет несколько раз столкнулся с землей во время посадки.

О пилоте

В «Аэрофлоте» сообщили, что пилот Денис Евдокимов имел достаточный опыт полетов на SSJ-100 — 1400 часов. Общий налет — 6800 часов.

ЧП с этим самолетом

С самолетом Sukhoi Superjet 100, сгоревшим в аэропорту Шереметьево после аварийной посадки, за последние два года дважды случались авиапроисшествия, рассказал источник в Росавиации.

Летные испытания воздушного судна были завершены в августе 2017-го, а 7 октября того же года в полете произошло столкновение с птицей. Второе ЧП случилось в январе 2018-го. Тогда при заходе на посадку у самолета не выпустились закрылки. Приземление прошло успешно, после чего машину обследовали техники, пишет RT.

Трагедия в Шереметьево

Трагедия произошла вечером 5 мая. Почти сразу после взлета самолета авиакомпании «Аэрофлот» в воздушное судно попала молния, экипаж принял решение вернуться в аэропорт базирования — Шереметьево. При посадке воздушное судно загорелось.

Следственный комитет подтвердил данные о 41 погибшем. Выжили 37 человек (список).

«Черные ящики» — бортовые самописцы — целы.