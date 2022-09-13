Пилота частного самолета оштрафовали на 35 тыс. рублей в Алтайском крае

Известно, что пилот вылетел с посадочной площадки «Гелион» в Алтайском крае в июне 2022 года.
Вопреки требованиям закона владелец самолета не предоставил уведомление об использовании воздушного пространства в органы управления воздушным движением.
У нарушителя не было судовой документации. Также при полете у него отсутствовало действующее медицинское освидетельствование от врачебно-летной экспертной комиссии.
За это пилота привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4, чч. 4, 8 ст. 11.5 КоАП («Нарушение правил использования воздушного пространства; нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов»).
Его оштрафовали на 35 тыс. рублей.