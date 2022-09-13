Пилота частного самолета оштрафовали на 35 тыс. рублей в Алтайском крае

Местный житель, управлявший частным самолетом, получил штраф за ряд нарушений на общую сумму 35 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры .

Известно, что пилот вылетел с посадочной площадки «Гелион» в Алтайском крае в июне 2022 года.

Вопреки требованиям закона владелец самолета не предоставил уведомление об использовании воздушного пространства в органы управления воздушным движением.

У нарушителя не было судовой документации. Также при полете у него отсутствовало действующее медицинское освидетельствование от врачебно-летной экспертной комиссии.

За это пилота привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4, чч. 4, 8 ст. 11.5 КоАП («Нарушение правил использования воздушного пространства; нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов»).

Его оштрафовали на 35 тыс. рублей.