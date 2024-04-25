Пилоты двух пассажирских самолетов заметили неопознанный объект в небе над Москвой

Борт выполнял рейс Ереван — Москва накануне.

В районе Шереметьево экипаж увидел в небе шар серебристого цвета. Пилоты оповестили органы противовоздушной обороны (ПВО), указывает Lenta.ru.

Пилоты другого лайнера — следовал из Москвы в Казань — заметили в небе неопознанный объект светло-прозрачного цвета. Экипаж также доложил об этом в службы ПВО и продолжил полет.

Что за объекты "пристрастились" летать по пути следования пассажирских самолетов, пока неизвестно.

По различным версиям, это мог быть метеорологический зонд, дрон или даже китайский фонарик. Или НЛО. В свое время о них даже запрещалось говорить. А летчиков, которые заметили НЛО, списывали. Многие пилоты, которые официально заявляли о встрече с инопланетным кораблем, не долетали до пенсии — их списывали на землю психологи.

Но впоследствии обо всех неопознанных объектах экипажи извещали оборонное ведомство.

Ранее своей версией об инопланетянах и НЛО поделился известный журналист Такер Карлсон. Он считает — пришельцы населяли Землю тысячи лет.

По его версии, НЛО прибывают вовсе не с других планет.

По словам Карлсона, есть доказательства того, что они встречаются в глубине океанов и под землей. И журналист уверен — пришельцы здесь давно. И представляют собой духовные сущности. А по своей древности НЛО сопоставимы с человечеством.

Самое важное - в нашем Telegram-канале