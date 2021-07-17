Пилоту Ан-28 проведут операцию после жесткой посадки самолета

Накануне 11 пассажиров самолета Ан-28 авиакомпании «СиЛА» пострадали после вынужденной жесткой посадки в Томской области.

Управлявший самолетом Ан-28 пилот Анатолий Прытков получил перелом ноги при аварийном приземлении после отказа двух двигателей. Командиру экипажа в ближайшее время проведут операцию по металлоостеосинтезу, сообщил телеграм-канал регионального департамента здравоохранения.

При посадке пострадали всего 11 человек. Двое из них, в том числе Прыткова, госпитализировали.

Еще девять человек отпустили с рекомендациями для амбулаторного наблюдения. Несколько пассажиров получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени, пишет Тайга.инфо.

Состояние одной из девушек, получившей сотрясение мозга, близко к удовлетворительному. Она проходит консервативное лечение в отделении нейрохирургии.

Что произошло

Самолет Ан-28 с 18 пассажирами на борту, выполнявший рейс по маршруту «Кедровый—Томск», совершил жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области вечером 16 июля. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация (СиЛА)».