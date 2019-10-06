Пинал автомобиль: алтайскому студенту грозит два года тюрьмы за повреждение машины

Студент из Горно-Алтайска после ссоры с друзьями решил выместить злость на припаркованном неподалеку автомобиле. Он нанес несколько ударов ногами по кузову, повредил двери, стекла и дефлектор. Ущерб составил 11 тыс рублей, сообщил сайт ГУ МВД по Республике Алтай.

В полицию обратился владелец поврежденной машины Nissan March. Он рассказал полицейским, что приехал на работу и припарковал автомобиль рядом с административным зданием. Ночью сработала сигнализация, мужчина выглянул в окно и увидел рядом с машиной молодого человека.

Незнакомец ногами наносил удары по кузову авто. На требования собственника прекратить хулиганство, он не отреагировал, а затем скрылся.

Сотрудники полиции нашли злоумышленника благодаря записям с видеокамер. Им оказался 19-летний местный житель, студент одного из учебных заведений Горно-Алтайска.

Его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Парень объяснил, что накануне с друзьями отдыхал в кафе, после чего поссорился с ними и направился домой.

Проходя мимо парковки, студент решил выместить свои обиды на стоявшем автомобиле. В тот момент, когда молодой человек срывал свою злость, нанося ногами многочисленные удары по кузову иномарки, его и застал собственник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества».