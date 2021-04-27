27 апреля
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Происшествия

Пиротехник взорвал свою квартиру во время обыска

Россиянин взорвал свою квартиру в Казани во время обыска силовиков, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Обыск проходил по делу о незаконном хранении взрывчатых веществ — в правоохранительные органы поступил сигнал о том, что он занимается изготовлением самодельных бомб.

Сотрудники силовых ведомств обнаружили и собирались изъять у него гильзы, провода, порох. Однако произошел взрыв, произошел пожар, пишет Lenta.ru. В результате ЧП никто не пострадал.

По словам мужчины, все найденные приспособления он использует для производства пиротехники.

Тротил и вертолет

Ранее пьяный житель Барнаула сообщил о минировании дома, потребовав 100 тысяч долларов и вертолет, сообщает Telegram-канал 112.

Мужчина заявил, что в одном из домов города заложено 20 кг тротила.

После второго звонка поступила информация о том, что взрывное устройство заложено уже по другому адресу.

Мужчину задержали, указанные им локации осмотрели, никаких угроз силовики не обнаружили.

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