Пиротехник взорвал свою квартиру во время обыска

Обыск проходил по делу о незаконном хранении взрывчатых веществ — в правоохранительные органы поступил сигнал о том, что он занимается изготовлением самодельных бомб.
Сотрудники силовых ведомств обнаружили и собирались изъять у него гильзы, провода, порох. Однако произошел взрыв, произошел пожар, пишет Lenta.ru. В результате ЧП никто не пострадал.
По словам мужчины, все найденные приспособления он использует для производства пиротехники.
Тротил и вертолет
Ранее пьяный житель Барнаула сообщил о минировании дома, потребовав 100 тысяч долларов и вертолет, сообщает Telegram-канал 112.
Мужчина заявил, что в одном из домов города заложено 20 кг тротила.
После второго звонка поступила информация о том, что взрывное устройство заложено уже по другому адресу.
Мужчину задержали, указанные им локации осмотрели, никаких угроз силовики не обнаружили.