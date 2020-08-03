Письмо не пришло. Коллеги до последнего момента были на связи с главой семьи Кременских

3 августа в Барнаульском похоронном доме прошла церемония прощания с семьей Кременских. Иосиф, Оксана и их двое несовершеннолетних детей трагически погибли на базе отдыха «Глобус» 27 июля. На прощании было очень много молодых лиц — супруги Кременских длительное время работали в сфере образования.

Оксана Кременских руководила коллективом современного танца «Рондо», глава семейства все предыдущие годы работал по IT-направлению в министерстве образования края.

В конце 2019 года он перешел в другую структуру регионального правительства — управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

В управлении Иосиф Кременских возглавлял сектор мониторинга средств массовой информации. В штатном расписании этого подразделения — всего три человека. Как ранее уже рассказал журналистам начальник управления Евгений Нечепуренко, выйдя в отпуск, Кременских был на связи и продолжал курировать подготовку ежедневных отчетов.

Одна из непосредственных подчиненных Иосифа Кременских рассказала, что общалась с ним в сети накануне трагедии. Семья уже была на базе «Глобус».

«Итоговый отчет (по мониторингу публикаций СМИ — прим. altapress.ru) должен был прийти к 6 утра следующим утром. Но он не пришел…», — говорит сотрудница управления.

Из общения с близкими семье Кременских людьми видно, что многие до глубины души поражены обилием бредовых и надуманных комментариев, которые сопровождали публикации электронных СМИ об этой трагедии.

Коллеги Иосифа на церемонии прощания сказали, что сейчас вопрос поиска и наказания виновного в гибели людей для них не первостепенен.

Они пытаются понять, почему целая семья, уже не в первый раз заселившаяся на эту злополучную турбазу, сразу практически на неделю перестала существовать для персонала?

Почему об отсутствии мужчины, женщины и двоих детей вспомнили только тогда, когда истек срок оплаты их номера и потребовалось заселить новых постояльцев?

По информации регионального управления Следственного комитета, владельцу базы «Глобус» 3 августа предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц».

Прощание с семьей Кременских в Барнауле. Анна Зайкова.

На данный момент из официальных источников известно следующее. В ночь на 27 июля после отключения электроэнергии владелец базы распорядился занести в бойлерную бензиновые генераторы. Из-за их работы окись углерода поступила в помещения на втором этаже корпуса, где и находился номер семьи Кременских.

Согласно результатам экспертизы, причиной смерти людей стало отравление окисью углерода.