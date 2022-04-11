11 апреля
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Происшествия

Пить из лужи заставили школьника российские подростки

Группы пермских школьников заставила подростка выпить воды из лужи и «видеосвидетальство» опубликовали в местном паблике «ВКонтакте».

Лужи.
Лужи.
Михаил Хаустов

Двое несовершеннолетних сначала избили сверстника, потом подвели его к луже, заставили зачерпнуть из нее воды и выпить. За инцидентом наблюдали другие дети и снимали происходящее на телефон.

«Все участники происшествия установлены, это несовершеннолетние. Проводится проверка», — сообщили «АиФ» в региональном МВД.

Свидетели конфликта уверены, что его причиной стало поведение пострадавшего школьника, пишет Газета.Ru. Несколько дней назад подросток якобы заставил 12-летнюю девочку встать на колени и пить из этой же лужи.

Ранее подростки в Бийске заставили девочку пить из лужи.

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