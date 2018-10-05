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Шесть водолазов угодили в водоворот и погибли, когда пытались спасти подростка

Шесть дайверов малайзийской службы спасения утонули, пытаясь спасти 17-летнего юноши. Спасатели во время поисковых работ попали в водоворот, из-за внезапного сильного течения потеряли часть своего оборудования и не сумели выплыть.

Аквалангист. Водолаз. Погружение.
Аквалангист. Водолаз. Погружение.
СС0

Парень пропал накануне, когда рыбачил на берегу водоема со своими друзьями, сообщает BBC.

По словам шефа местной полиции, дайверы соблюдали все меры безопасности. У спасателей было при себе все необходимое оборудование и экипировка для дайвинга, они были соединены в единую цепь.

Сильное течение закрутило всех спасателей. Страховочное оборудование было оторвано. Водолазы находились в воде около получаса. Все шестеро не подавали признаков жизни, когда их достали из воды. Реанимировать мужчин не удалось, пишет mail.ru.

Предварительное расследование обстоятельств происшедшего установило, что сильное течение в водоеме было вызвано обильными дождями и возникшим в результате наводнением.

Поиски пропавшего рыбака продолжаются.

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