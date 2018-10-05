Шесть водолазов угодили в водоворот и погибли, когда пытались спасти подростка

Шесть дайверов малайзийской службы спасения утонули, пытаясь спасти 17-летнего юноши. Спасатели во время поисковых работ попали в водоворот, из-за внезапного сильного течения потеряли часть своего оборудования и не сумели выплыть.

Парень пропал накануне, когда рыбачил на берегу водоема со своими друзьями, сообщает BBC.

По словам шефа местной полиции, дайверы соблюдали все меры безопасности. У спасателей было при себе все необходимое оборудование и экипировка для дайвинга, они были соединены в единую цепь.

Сильное течение закрутило всех спасателей. Страховочное оборудование было оторвано. Водолазы находились в воде около получаса. Все шестеро не подавали признаков жизни, когда их достали из воды. Реанимировать мужчин не удалось, пишет mail.ru.

Предварительное расследование обстоятельств происшедшего установило, что сильное течение в водоеме было вызвано обильными дождями и возникшим в результате наводнением.

Поиски пропавшего рыбака продолжаются.