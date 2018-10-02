Водолазы нашли вертолет сибирских золотодобытчиков, упавший в реку

Тела подняты на поверхность и переданы правоохранительным органам, говорится в сообщении областного главка МЧС. В настоящее время решается вопрос о подъеме вертолета на берег.
Информация о невыходе на связь воздушного судна в назначенное время поступила 1 октября в 12:25. Предположительно, вертолет задел линию электропередач и упал в реку Витим. На борту находились пилот и пассажир.
Вертолет взлетел с площадки «Березовая».
Машина принадлежит артели старателей «Витим» по добыче россыпного золота, которая входит в тройку лидеров Иркутской области, пишет «Взгляд».
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию авиационного происшествия.
Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР организована доследственная проверка по факту авиационного происшествия с вертолетом Robinson R-44 в Бодайбинском районе Иркутской области.
Всего для проведения поисковых работ было задействовано 41 человек, 12 единиц техники.