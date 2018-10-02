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Водолазы нашли вертолет сибирских золотодобытчиков, упавший в реку

2 октября на месте падения вертолета Robinson R-44 в Бодайбинском районе Иркутской области завершились поисковые работы. В нескольких метрах от берега реки Витим на пятиметровой глубине водолазы обнаружили вертолет и тела двух человек.

Поисковая операция вертолета золотодобытчиков.
Поисковая операция вертолета золотодобытчиков.
38.mchs.gov.ru

Тела подняты на поверхность и переданы правоохранительным органам, говорится в сообщении областного главка МЧС. В настоящее время решается вопрос о подъеме вертолета на берег.

Информация о невыходе на связь воздушного судна в назначенное время поступила 1 октября в 12:25. Предположительно, вертолет задел линию электропередач и упал в реку Витим. На борту находились пилот и пассажир.

Вертолет взлетел с площадки «Березовая».

Машина принадлежит артели старателей «Витим» по добыче россыпного золота, которая входит в тройку лидеров Иркутской области, пишет «Взгляд».

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию авиационного происшествия.

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР организована доследственная проверка по факту авиационного происшествия с вертолетом Robinson R-44 в Бодайбинском районе Иркутской области.

Всего для проведения поисковых работ было задействовано 41 человек, 12 единиц техники.

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