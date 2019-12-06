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Происшествия

Питерская автоледи оказалась пьяным мужиком. Подробности массового ДТП

Водитель автомобиля «Ауди-центра», устроивший 5 декабря массовую аварию на Выборгском шоссе, был пьян, сообщили в петербургском управлении ГИБДД.

Полиция. Мигалка
Полиция. Мигалка
СС0

Состояние алкогольного опьянения подтверждено медиками.

За рулем иномарки находился 42-летний мужчина, а не девушка, как было озвучено первоначально, уточнили в ведомстве.

Выяснилось, мужчина за 2019 год 105 раз привлекался к административной ответственности, из них 104 раза — за превышение скорости.

Также в ГИБДД добавили, что машина была подменная, пишет «Росбалт».

Авария произошла утром 5 декабря — Audi на большой скорости врезалась в стоящий перед пешеходным переходом Mercedes и отлетела в забор, отделяющий проезжую часть от трамвайных путей.

В результате ДТП повреждения получили 13 автомобилей.

Пострадали водитель и пассажир Audi — они получили травмы средней степени тяжести, госпитализированы.

Между тем очевидцы утверждают, что за рулем Audi в момент аварии была девушка.

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