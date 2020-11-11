Питерская фирма продавала МВД китайские защитные шлемы как свою разработку

Поставщиком было петербургское НПО «Спецматериалов».
Предприниматели представили комиссии МВД в качестве опытного образца защитный шлем «Колпак-1», утверждая, что это их собственная разработка.
Три года — с августа 2017-го по февраль 2020-го — НПО поставляло шлемы в МВД, пока не выяснилось, что компания закупала их в Китае.
Ведомство приобрело у бизнесменов около 40 тыс. шлемов по 1,2 тыс. рублей за штуку.
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за махинаций с полицейскими шлемами, сообщило Агентство городских новостей «Москва».
Поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ст. 293 УК РФ («Халатность») послужили несоответствие реальных образцов и указанных в материалах документации.
По данным агентства, экспертизу проводили криминалисты ФСБ России совместно с экспертно-криминалистическим центром МВД.
О компании и заказчиках
«НПО Спецматериалов» принимало участие и в других госзакупках. В портфеле компании — 47 контрактов на 482 млн рублей, пишет polit.ru.
Основными ее заказчиками являются российские силовые ведомства, такие как Минобороны РФ, МВД, ФСБ, ФСИН, а также Центробанк и ведущие российские госкорпорации.
На сайте компании говорится, что в ее штате работают более 200 инженеров и ученых, в том числе 11 докторов наук.