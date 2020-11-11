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Происшествия

Питерская фирма продавала МВД китайские защитные шлемы как свою разработку

Министерство внутренних дел (МВД) потратило 48 млн рублей на китайские шлемы для полиции, приняв их за отечественную разработку, сообщает ТАСС.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Поставщиком было петербургское НПО «Спецматериалов».

Предприниматели представили комиссии МВД в качестве опытного образца защитный шлем «Колпак-1», утверждая, что это их собственная разработка.

Три года — с августа 2017-го по февраль 2020-го — НПО поставляло шлемы в МВД, пока не выяснилось, что компания закупала их в Китае.

Ведомство приобрело у бизнесменов около 40 тыс. шлемов по 1,2 тыс. рублей за штуку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за махинаций с полицейскими шлемами, сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ст. 293 УК РФ («Халатность») послужили несоответствие реальных образцов и указанных в материалах документации.

По данным агентства, экспертизу проводили криминалисты ФСБ России совместно с экспертно-криминалистическим центром МВД.

О компании и заказчиках

«НПО Спецматериалов» принимало участие и в других госзакупках. В портфеле компании — 47 контрактов на 482 млн рублей, пишет polit.ru.

Основными ее заказчиками являются российские силовые ведомства, такие как Минобороны РФ, МВД, ФСБ, ФСИН, а также Центробанк и ведущие российские госкорпорации.

На сайте компании говорится, что в ее штате работают более 200 инженеров и ученых, в том числе 11 докторов наук.

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