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Происшествия

Питерских служебных собак обучат находить расчлененные тела

В Петербурге разработали имитаторы запахов для тренировок служебных собак МВД, ФСИН, ФТС и других ведомств, с помощью которых животные смогут искать погибших людей и фрагменты тел, рассказали Life в «Лаборатории средств индикации».

Собака.
Собака.
СС0

Каждый из комплектов идентичен запаху различных стадий разложения останков человека — «разлагающийся», «мумифицированный», «обожженный», «свежая кровь».

В первом образце содержится химическое соединение кадаверин, во второй и третий добавлена смесь из измельченных человеческих волос и ногтей со стеаратом натрия.

Обученных собак можно будет использовать в случае стихийных бедствий, терактов, пандемий для поиска без вести пропавших или убитых людей, пишет Lenta.ru.

За последний год в Северной столице неоднократно происходили жестокие убийства с последующим расчленением тела.

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