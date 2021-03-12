Питерских служебных собак обучат находить расчлененные тела

Каждый из комплектов идентичен запаху различных стадий разложения останков человека — «разлагающийся», «мумифицированный», «обожженный», «свежая кровь».
В первом образце содержится химическое соединение кадаверин, во второй и третий добавлена смесь из измельченных человеческих волос и ногтей со стеаратом натрия.
Обученных собак можно будет использовать в случае стихийных бедствий, терактов, пандемий для поиска без вести пропавших или убитых людей, пишет Lenta.ru.
За последний год в Северной столице неоднократно происходили жестокие убийства с последующим расчленением тела.