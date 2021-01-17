Питерский полицейский и его отец спасли 96-летнюю блокадницу от убийцы

О происшествии, со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, сообщает ТАСС. Полицейский вместе с отцом не только предотвратили убийство, но и задержали злоумышленника.

По словам Ирины Волк на лестничной площадке одного из домов четвертой линии Васильевского острова Санкт-Петербурга неизвестный мужчина попытался напасть на 96-летнюю местную жительницу.

Семья полицейских проживала в том же жоме — 23-лений сержант полиции Максим Цветков, полицейский отдельной комендантской роты по охране объектов ОВД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также его отец, пенсионер МВД России, полковник полиции в отставке, служивший в должности заместителя начальника дежурной части главка Эдуард Цветков.

Полиция. altapress.ru

«Услышав крики о помощи, мужчины выбежали из квартиры и обнаружили склонившегося над пожилой женщиной мужчину, у которого в руках был нож. Его сразу же обезоружили и позвонили в полицию. Максим Цветков удерживал нападавшего, а его отец заблокировал входную дверь в подъезд до приезда сотрудников», — рассказала официальный представитель МВД России.

Задержание злоумышленника. Михаил Хаустов

Ирина Волк добавила, что был задержан ранее судимый за убийство 50-летний мужчина без определенного места жительства.

В отношении него было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Пострадавшая жительница блокадного Ленинграда была госпитализировали в тяжелом состоянии.