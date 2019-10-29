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Происшествия

Питерского физрука сначала обвинили в педофилии, а потом оправдали

Суд оправдал питерского учителя физкультуры школы № 375 Виктора Хлупина, которого обвинили в сексуальном насилии над девятилетней школьницей, сообщается на сайте объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Экспертиза выяснила, что ребенок не мог давать такие показания.

Правосудие. Суд
Правосудие. Суд
СС0

Учителя задержали в мае 2018 года по заявлению матери школьницы, сообщает «Фонтанка». Женщина говорила, что Хлупин пригласил ее дочь в подсобное помещение, где якобы совершил над ней насильственные действия.

Хлупина обвиняли по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетия). Его могли посадить на 20 лет.

После изучения материалов дела суд назначил экспертизу. Она показала, что девочка оговорила педагога. Школьница заучила показания, которые «были скорректированы взрослыми». Сознание девятилетнего ребенка «не способно отражать действительность настолько по-взрослому», установили эксперты.

Тогда мать девочки призналась, что следователь районного СК читала школьнице показания, а она записывала их под диктовку.

Из-за уголовного дела 61-летний учитель провел в СИЗО больше года. Последние четыре месяца он был под домашним арестом, пишет polit.ru. Хлупина оправдали в связи с непричастностью к преступлению и признали его право на реабилитацию.

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