Пламя на тысячи метров. Что известно о страшном пожаре в уральском селе Шайдуриха

Страшный пожар охватил тысячи метров в селе Шайдриха Свердловской области. Властям пришлось ввести режим ЧС. Подробнее - в материале altapress.ru.

Пожар в селе Шайдуриха в Свердловской области

Пожар начался 12 июля, загорелись четыре рыбацких домика на территории базы отдыха в селе Шайдуриха. Причиной возгорания стал природный пожар - пламя от горящего леса перекинулся на соседние сельские строения, сообщает ТАСС.

Огонь начал стремительно распространяться. По последним данным он охватил площадь 4,1 тыс. кв. м. Распространению пожара поспособствовали сухая погода и ветер до 27 м/с.

Около 300 сельчан пришлось срочно эвакуировать из Шайдурихи. Людей увезли на автобусах в пункты временного размещения. В Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации до 21 июля в лесах Невьянского городского округа.

"Полицейские оказывают помощь гражданам по эвакуации транспортных средств, местным жителям помогают вынести из домов ценные вещи, оказывают помощь пожилым людям, чтобы они своевременно покинули дома", - рассказали в региональном МЧС.

Для тушения пожара привлекали вертолет Ми-8, всего с огнем боролись 140 человек и 46 единиц техники. 12 июля в 5.24 мск пожар локализовали, сообщают РИА Новости.

Пострадали 41 строение, без жилья остались 35 человек. Также по информации РИА Новости, погибла одна женщина, ее тело нашли во время разбора сгоревших домов.