Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 марта 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пламя охватило жилой дом в Бийске, три человека надышались дымом

Пожар произошел утром 21 марта в жилом доме по переулку Свердловскому в Бийске, сообщили в региональном главке МЧС Росси.

Пожарные в дыму.
Пожарные в дыму.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Данные о возгорании поступили в службу спасения в 06:18.

«В считанные минуты на место происшествия прибыли силы и средства пожарно-спасательного гарнизона: четыре единицы техники, шестнадцать человек личного состава. Огонь к тому моменту успел распространиться на крышу и веранду деревянного строения. К работе немедленно приступило звено газодымозащитной службы, в одном из отрезанных огнём помещений они обнаружили и вывели на свежий воздух женщину», — уточняют в экстренном ведомстве.

Мужчине и восьмилетнему ребенку, которые также проживали в доме, удалось покинуть опасную зону через окно.

Все трое успели надышаться дымом, им потребовалась медицинская помощь, — добавляют в МЧС.

Полностью ликвидировать открытое горение удалось спустя 20 минут. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость