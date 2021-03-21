Пламя охватило жилой дом в Бийске, три человека надышались дымом

Пожар произошел утром 21 марта в жилом доме по переулку Свердловскому в Бийске, сообщили в региональном главке МЧС Росси.

Данные о возгорании поступили в службу спасения в 06:18.

«В считанные минуты на место происшествия прибыли силы и средства пожарно-спасательного гарнизона: четыре единицы техники, шестнадцать человек личного состава. Огонь к тому моменту успел распространиться на крышу и веранду деревянного строения. К работе немедленно приступило звено газодымозащитной службы, в одном из отрезанных огнём помещений они обнаружили и вывели на свежий воздух женщину», — уточняют в экстренном ведомстве.

Мужчине и восьмилетнему ребенку, которые также проживали в доме, удалось покинуть опасную зону через окно.

Все трое успели надышаться дымом, им потребовалась медицинская помощь, — добавляют в МЧС.

Полностью ликвидировать открытое горение удалось спустя 20 минут. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.