9 июня
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Происшествия

Пламя распространилось на 4 тыс. гектаров. Подробности лесного пожара в Егорьевском районе

Лесной пожар в Егорьевском районе не утихает, пламя распространилось на площадь более 4 тыс. га. В районе объявлен режим ЧС. Подробности произошедшего сообщает Минприроды Алтайского края.

Лесной пожар в Егорьевском районе
Лесной пожар в Егорьевском районе
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1
Когда начался пожар?

Напоминаем, что пожар начался 7 июня в 32 квартале Шубинского участкового лесничества Ракитовского лесничества. Возгорание произошло из-за сухой грозы.

Из-за сильной жары и длительного отсутствия дождей тушение пламени осложнено. Пожарные работают в тяжелейших условиях.

2
Какова площадь пожара?

Начавшись со 100 га, возгорание быстро распространилось на площадь в 4,2 тыс. га.

3
Правда ли, что в районе введен режим ЧС?

Да, в связи со сложной обстановкой на территории Егорьевского района с 8 июня введен режим ЧС до особого распоряжения. Это подтвердили в Минприроды.

Лесной пожар в Егорьевском районе
Лесной пожар в Егорьевском районе
Telegram-канал "Блогерша Рубцовск"
4
Как тушат пожар?

На данный для борьбы с огнем задействовали средства КАУ «Алтайлес», КАУ «Боровлянский лесхоз», регионального ГУ МЧС России, арендаторов лесных участков и администрации Егорьевского района.

Всего пожар тушат 150 человек личного состава, 64 единиц техники, в числе которых 40 пожарных автомобилей, 10 тракторов с плугами, 10 легковых автомобилей, один автобус, один тягач с тралом, один бульдозер, один топливный автозаправщик.

Сам пожар контролируются с вертолета.

5
Правда ли, что задействован самолет?

Да, из Красноярского авиационного спасательного центра МЧС России вылетел самолет-амфибия БЕ-200ЧС.

Он может на скорости 150-190 км/ч забирать по 12 т воды в две группы баков за 12 секунд. Воду самолет забирает из Гилевского водохранилища.

Тушение лесного пожара в Егорьевском районе
Тушение лесного пожара в Егорьевском районе
ГУ МЧС по Алтайскому краю
6
Какая еще помощь оказана для тушения пожара?

В ближайшее время на помощь алтайским огнеборцам прибудет группа десантников-парашютистов из Республики Алтай.

Ситуация с лесным пожаром в Егорьевском районе находится на личном контроле Губернатора Алтайского края.

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