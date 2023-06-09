Пламя распространилось на 4 тыс. гектаров. Подробности лесного пожара в Егорьевском районе

Напоминаем, что пожар начался 7 июня в 32 квартале Шубинского участкового лесничества Ракитовского лесничества. Возгорание произошло из-за сухой грозы.
Из-за сильной жары и длительного отсутствия дождей тушение пламени осложнено. Пожарные работают в тяжелейших условиях.
Начавшись со 100 га, возгорание быстро распространилось на площадь в 4,2 тыс. га.
Да, в связи со сложной обстановкой на территории Егорьевского района с 8 июня введен режим ЧС до особого распоряжения. Это подтвердили в Минприроды.
На данный для борьбы с огнем задействовали средства КАУ «Алтайлес», КАУ «Боровлянский лесхоз», регионального ГУ МЧС России, арендаторов лесных участков и администрации Егорьевского района.
Всего пожар тушат 150 человек личного состава, 64 единиц техники, в числе которых 40 пожарных автомобилей, 10 тракторов с плугами, 10 легковых автомобилей, один автобус, один тягач с тралом, один бульдозер, один топливный автозаправщик.
Сам пожар контролируются с вертолета.
Да, из Красноярского авиационного спасательного центра МЧС России вылетел самолет-амфибия БЕ-200ЧС.
Он может на скорости 150-190 км/ч забирать по 12 т воды в две группы баков за 12 секунд. Воду самолет забирает из Гилевского водохранилища.
В ближайшее время на помощь алтайским огнеборцам прибудет группа десантников-парашютистов из Республики Алтай.
Ситуация с лесным пожаром в Егорьевском районе находится на личном контроле Губернатора Алтайского края.