Пламя распространилось на 4 тыс. гектаров. Подробности лесного пожара в Егорьевском районе

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Как тушат пожар?

На данный для борьбы с огнем задействовали средства КАУ «Алтайлес», КАУ «Боровлянский лесхоз», регионального ГУ МЧС России, арендаторов лесных участков и администрации Егорьевского района.

Всего пожар тушат 150 человек личного состава, 64 единиц техники, в числе которых 40 пожарных автомобилей, 10 тракторов с плугами, 10 легковых автомобилей, один автобус, один тягач с тралом, один бульдозер, один топливный автозаправщик.

Сам пожар контролируются с вертолета.