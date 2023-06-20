Площадь нового лесного пожара в Егорьевском районе выросла до 1,2 тыс. га

Напоминаем, что новый лесной пожар начался в Егорьевском районе 19 июня около 15:30 в Лебяжинском лесничестве.
Ориентировочно, площадь возгорания на данный момент составляет 1,2 га.
С огнем борются силы и средства КАУ "Боровлянский лесхоз", КАУ "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков. Всего задействовано 199 человек, 59 пожарных автомобилей, два грузовика, пять легковых автомобилей, лесопожарный комплекс и 16 тракторов.
Также тушить пожар помогает самолет-амфибия ВЕ200 ЧС. За лесным возгоранием следит вертолет Robinson.
"На месте лесного пожара действует оперативный штаб по его тушению, руководит которым начальник отдела охраны и защиты лесов Управления лесами Минприроды АК С.И.Лиясов", - сообщают в ведомстве.