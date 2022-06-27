Площадь пожара в Алтайском крае увеличилась до 4,6 тыс. гектаров

Возгорание произошло 22 июня из-за грозового разряда. Пожар удалось ликвидировать, но из-за жары 26 июня огонь вспыхнул снова.
По данным Федерального агентства лесного хозяйства, общая площадь ЧП составляет более 4,6 тысячам га, подчеркнули в ведомстве.
На территории региона действует особый противопожарный режим. В тушении задействованы 152 человека, включая лесников и арендодателей участков, а также 53 единицы техники. Кроме того, в ликвидации участвовал самолет-амфибия Бе-200ЧС. Однако его отправили в Красноярск.
Уточняется, что погода в Угловском районе по-прежнему ветреная и жаркая. Периметр опашки (противопожарной полосы у населенных пунктов) составляет 20 километров.
Напомним, в Угловском районе действует особый противопожарный режим, поскольку вероятность возгораний велика.