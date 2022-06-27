27 июня
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Происшествия

Площадь пожара в Алтайском крае увеличилась до 4,6 тыс. гектаров

Площадь природного пожара в Угловском районе Алтайского края выросла за сутки вдвое — с 2,3 тыс. га до 4,6 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

Огонь. Пожар. Горит трава.
Огонь. Пожар. Горит трава.
CC0

Возгорание произошло 22 июня из-за грозового разряда. Пожар удалось ликвидировать, но из-за жары 26 июня огонь вспыхнул снова.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, общая площадь ЧП составляет более 4,6 тысячам га, подчеркнули в ведомстве.

На территории региона действует особый противопожарный режим. В тушении задействованы 152 человека, включая лесников и арендодателей участков, а также 53 единицы техники. Кроме того, в ликвидации участвовал самолет-амфибия Бе-200ЧС. Однако его отправили в Красноярск.

Уточняется, что погода в Угловском районе по-прежнему ветреная и жаркая. Периметр опашки (противопожарной полосы у населенных пунктов) составляет 20 километров.

Напомним, в Угловском районе действует особый противопожарный режим, поскольку вероятность возгораний велика.

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