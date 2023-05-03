Плюшевый медведь шпионил за россиянкой. Подробности

Выяснилось, что 28-летний мужчина после расставания со своей девушкой все никак не мог ее отпустить. Он несколько раз проникал в квартиру бывшей девушки.
Однажды девушка заметила, что подозрительно блестит один из глаз плюшевого медведя. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что в глаз игрушки вставлена портативная видеокамера.
После этого девушка написала заявление в отдел полиции. Ее бывший парень извинился за такое вмешательство в личную жизнь. Однако его бывшая пассия извинения не приняла, началось судебное разбирательство.
Ранее барнаульца осудили за продажу «шпионских» ручек и флэшек. Суд признал барнаульца виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.138.1 УК РФ, — незаконный сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, и назначено наказание в виде денежного штрафа.