3 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Плюшевый медведь шпионил за россиянкой. Подробности

Жительница Коми обратилась в полицию и сообщила, что за ней шпионит плюшевый медведь, пишет progoroduhta.ru.

Игрушка. Плюшевый медведь.
Игрушка. Плюшевый медведь.
pixabay.com.

Выяснилось, что 28-летний мужчина после расставания со своей девушкой все никак не мог ее отпустить. Он несколько раз проникал в квартиру бывшей девушки.

Однажды девушка заметила, что подозрительно блестит один из глаз плюшевого медведя. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что в глаз игрушки вставлена портативная видеокамера.

После этого девушка написала заявление в отдел полиции. Ее бывший парень извинился за такое вмешательство в личную жизнь. Однако его бывшая пассия извинения не приняла, началось судебное разбирательство.

Ранее барнаульца осудили за продажу «шпионских» ручек и флэшек. Суд признал барнаульца виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.138.1 УК РФ, — незаконный сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, и назначено наказание в виде денежного штрафа.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость