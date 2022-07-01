По делу об убийстве семи человек получил 25 лет тюрьмы экс-депутат думы сибирского города

Коллегия присяжных заседателей в Иркутском областном суде вынесла вердикт о виновности троих участников организованной преступной группы (ОПГ) по уголовному делу об убийстве семи человек, сообщает «Интерфакс».

«В Иркутской области вынесен приговор лидеру и участникам преступной группы, совершившим убийство семи человек. (…) Накануне суд присяжных вынес вердикт о виновности подсудимых», — говорится в сообщении регионального СКР.

В ведомстве уточнили — осуждены Вадим Моляков, Денис Круглянин и Даниил Сазыкин.

«Вадиму Молякову назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы, Денис Круглянин приговорен к 13 годам лишения свободы, Даниил Сазыкин к 9 годам», — сказали в управлении.

Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Криминальный беспредел

Установлено, что с 2000 года в Тайшетском районе Иркутской области действовала организованная преступная группа под руководством троих мужчин.

В 2000—2003 годах она приняла активное участие в переделе сфер криминального влияния в Тайшете, устраняя лидеров и участников противоборствующих преступных группировок.

Так, в начале марта 2001 года участники ОПГ застрелили лидера другой преступной группы, он владел крупной лесозаготовительной организацией. Спустя несколько месяцев аналогичным способом они расправились с еще одним криминальным авторитетом.

В начале декабря 2002 года четверо участников группировки похитили из квартиры пятерых членов другой преступной группы. Они их вывезли на берег реки Бирюса, где убили, расчленили тела и погрузили в промоину реки.

Пресс-служба областного главка МВД уточнила — в квартиру они тогда ворвались под видом сотрудников отряда милиции особого назначения.

Кроме этого, в Красноярске они совершили покушение на убийство сына одного из убитых представителей бизнес-сообщества, сообщили в региональной прокуратуре.

Преступная деятельность группировки была пресечена в 2018 году сотрудниками полиции и следователями.

По данным следствия, все преступления были тщательно спланированы, за потерпевшими велась слежка, прослушивались их телефоны.

В основном, все они были совершены под видом сотрудников милиции.

Цифры

Во время предварительного следствия было проведено около 50 осмотров мест происшествий (в ходе которых, в частности, были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатое вещество), более 320 допросов, 17 обысков, около 70 сложных экспертиз.

Оправдан

В январе 2021 года по этому уголовному делу суд присяжных вынес Молякову, который в 2004—2008 годах был депутатом думы Братска, и еще двум фигурантам оправдательный вердикт.

Они были признаны невиновными.

Приговор тогда в силу не вступил, поступили апелляционное представление от гособвинителя и жалобы от потерпевших.

Расстрел прокурора

Сообщалось также, что в 2011 году Моляков был приговорен к 25 годам лишения свободы по уголовному делу об убийстве в 1999 году первого заместителя прокурора Братска Александра Синицына.

Синицын, который курировал ход расследования ряда резонансных уголовных дел, был застрелен 5 января 1999 года в подъезде своего дома. В мае 2001 года предварительное следствие по делу о его убийстве было приостановлено в связи с отсутствием подозреваемых.

В апреле 2008 года следствие возобновилось.

5 мая 2011 года суд присяжных вынес обвинительный вердикт восьми фигурантам этого дела. 19 мая 2011 года Иркутской облсуд вынес им приговор, они получили от 18 до 25 лет заключения. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ оставила приговор облсуда без изменений.