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Происшествия

По дороге в аэропорт Анталии автобус с российскими туристами попал в смертельное ДТП

Автобус с российскими туристами, которые направлялись в аэропорт Анталии, попал в смертельное ДТП, сообщает Miliyet.

Автобус, окно.
Автобус, окно.
СС0

Автобус столкнулся с легковым автомобилем на встречной полосе.

Местный житель, который был за рулем легковой машины, застрял в водительском кресле, поскольку его авто в результате столкновения было отброшено на обочину и сильно повреждено.

Прибывшим на место происшествия медикам и пожарным удалось извлечь пострадавшего из транспорта, однако он уже был мертв.

Водитель автобуса и еще 12 туристов получили легкие травмы, а одну россиянку пришлось госпитализировать, пишет Lenta.ru.

Остальные путешественники пересели в другой автомобиль и отправились в аэропорт.

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