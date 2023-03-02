По факту ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск возбудили уголовное дело. Подробности

Назначили автотехническую экспертизу, сообщают ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительным данным, водитель автобуса «Кинг Лонг» 1975 года рождения выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем МАН, которым управлял мужчина 1968 года рождения.
Напомним, что ДТП произошло 2 марта в 03:50 на 267 километре автодороги А-322.
Два пассажира автобуса скончались. Водитель автобуса и еще две пассажирки получили травмы.
Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее временно закрыли трассу на которой произошла эта трагедия.