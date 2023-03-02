2 марта
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Происшествия

По факту ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск возбудили уголовное дело. Подробности

Полиция рубцовского района возбудила уголовное дело по признакам преступления по ч. 5. ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск.
ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск.
ГУ МВД по Алтайскому краю

Назначили автотехническую экспертизу, сообщают ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, водитель автобуса «Кинг Лонг» 1975 года рождения выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем МАН, которым управлял мужчина 1968 года рождения.

Напомним, что ДТП произошло 2 марта в 03:50 на 267 километре автодороги А-322.

Два пассажира автобуса скончались. Водитель автобуса и еще две пассажирки получили травмы.

Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее временно закрыли трассу на которой произошла эта трагедия.

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