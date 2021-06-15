По подозрению в убийстве разыскивают российского бойца ММА

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Вагабова объявили в розыск по подозрению в убийстве племянника бывшего президента Дагестана Муху Алиева.

По информации источника, конфликт между Вагабовым и Алиевым начался из-за женщины.

29-летний спортсмен избил племянника политика, после чего тот оказался в больнице и умер, пишет Lenta.ru.

Карьера в спорте

На счету Вагабова две победы в двух поединках по правилам MMA. Последний бой он провел в августе 2019 года, победив Али Куштавато техническим нокаутом в первом раунде.

В феврале 2017-го в ночном клубе Великого Устюга застрелили бойца ММА. 19-летний спортсмен Денис Раздрогов встал на защиту администратора заведения, который пытался не пропустить трех агрессивно настроенных мужчин. После словесной перепалки они удалились, но затем вернулись с оружием.