По подозрению в убийстве задержан заслуженный тренер России

Осия и еще четверо человек проходят подозреваемыми по делу о заказном убийстве директора торгового центра в подмосковном поселке Поварово Николая Леонова, пишет «112». Убийство произошло в июне 2019 года − тогда неизвестный подъехал на мотоцикле к Леонову и выстрелил в него.

Заказчиком убийства директора оказалась его жена — она опасалась, что супруг лишит ее доли в бизнесе.

Владимир Осия работает с Магомедом Исмаиловым более 10 лет. Под его руководством в 2011 году боец выиграл чемпионат России, в 2012-м — чемпионат мира по боевому самбо, а затем стал первым чемпионом из России по смешанным единоборствам, пишет polit.ru.

В 2019-м сборная России по ММА, тренером которой был Осия, выиграла чемпионат мира.