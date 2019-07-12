По поводу крупного пожара в пятиэтажке Барнаула возбудили уголовное дело

Прокурор Барнаула Владимир Елизаров сообщил, что в рамках проверки дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности при строительстве многоквартирного дома, выдаче заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов, проектной документации. Также проверят соблюдение требований при эксплуатации дома.
«В целях восстановления нарушенных прав жильцы многоквартирного дома могут обратиться с заявлением в прокуратуру Индустриального района», — отметил Елизаров.
Дело возбуждено по ст.168 Уголовного кодекса «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».
Что происходит в пострадавшем доме?
В доме продолжают восстановительные работы, отметили в мэрии Барнаул. Накануне коммунальные службы включили холодное и горячее водоснабжение.
Электричество подали во все подъезды.
«Прежде чем подать электроэнергию работники ТСЖ и электрики проводят тщательный осмотр помещения, принимается во внимание мнение собственников квартир. Сегодня электроэнергия подана в 75 квартир из 120. Оставшиеся квартиры подключат к электроэнергии по мере просыхания», — сообщил глава Индустриального района Юрий Асеев.