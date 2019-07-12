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Происшествия

По поводу крупного пожара в пятиэтажке Барнаула возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту пожара на Северном Власихинском проезде, сообщили в краевой прокуратуре. Во время расследования проверят соблюдение требований пожарной безопасности и прочих техрегламентов.

Дом на Северном Власихинском проезде, 60, где произошел сильный пожар
Дом на Северном Власихинском проезде, 60, где произошел сильный пожар
Дмитрий Лямзин

Прокурор Барнаула Владимир Елизаров сообщил, что в рамках проверки дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности при строительстве многоквартирного дома, выдаче заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов, проектной документации. Также проверят соблюдение требований при эксплуатации дома.

«В целях восстановления нарушенных прав жильцы многоквартирного дома могут обратиться с заявлением в прокуратуру Индустриального района», — отметил Елизаров.

Дело возбуждено по ст.168 Уголовного кодекса «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

Что происходит в пострадавшем доме?

В доме продолжают восстановительные работы, отметили в мэрии Барнаул. Накануне коммунальные службы включили холодное и горячее водоснабжение.

Электричество подали во все подъезды.

«Прежде чем подать электроэнергию работники ТСЖ и электрики проводят тщательный осмотр помещения, принимается во внимание мнение собственников квартир. Сегодня электроэнергия подана в 75 квартир из 120. Оставшиеся квартиры подключат к электроэнергии по мере просыхания», — сообщил глава Индустриального района Юрий Асеев.

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