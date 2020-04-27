По прозвищу «Композитор». Удивительные истории алтайского мошенника, достойные Голливуда

«Обладает организаторскими способностями, коммуникабелен, настойчив, способен влиять на волю других людей и принимать решения в сложных ситуациях. Знает особенности работы в купле-продаже товаров». Это не фрагмент из заготовки для резюме крутого специалиста, а «характеристика» из угрозыска серийному барнаульскому мошеннику Алексею Пучинину по прозвищу «Композитор». В суде было доказано совершение им удивительных по дерзости преступлений против алтайских аграриев и коммерсантов. Этой весной Композитора отправили в рубцовскую колонию, а Altapress.ru удалось узнать некоторые эпизоды его деятельности.

Рост два метра , глаза карие

В конце августа 2017 года краевой полицейский главк разместил ориентировку на находящегося в федеральном розыске мужчину 50 лет, рост 200 см, худощавого телосложения. Это Пучинин.

Вместе с ним разыскивали молодого человека по фамилии Гуськов, который «представляется всегда вымышленными именами», а также «неустановленного мужчину по имени Вадим».

Их искали за мошенничество с имуществом компании «Юг Моторс». Один из адвокатов, работавший в дальнейшем по делу Пучинина, говорит, что Композитор, даже находясь в розыске, «вообще ни от кого не прятался, из региона не уехал».

«Он уже четко понимал, что рано или поздно его задержат», — полагает адвокат.

Наручники , арест. СС0

В суде было доказано, что Пучинин организовал вместе с созданной им преступной группой несколько эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Там было все: вымышленные имена, «липовый» паспорт и изготовление поддельных документов, четкая конспирация с постоянной сменой телефонных номеров, оформленных на посторонних людей.

А ведь еще в 90-е годы Пучинин легально занимался предпринимательской деятельностью, у него было ИП и в разные годы — две собственные фирмы. Поэтому он хорошо ориентировался в нюансах делового документооборота и умело вел переговоры. Кроме того, у Композитора было неплохое представление о тенденциях и ценах на региональном рынке сельхозпродукции.

Здесь-то он вместе с помощниками и развернулся.

Практически бездонной информационной базой для Пучинина стал федеральный агропромышленный портал «Зерно онлайн». Там Композитор находил и покупателей, и продавцов, сам выступая одновременно в обеих этих ролях, затем сводил участников сделки в нужное время и в нужном месте. Дальше — дело техники.

Урожай. Сельское хозяйство. СС0

Грузите горох тоннами!

По сути, все потерпевшие из числа аграриев на следствии потом рисовали одну фабулу обмана. Но для каждого из них ситуация был по-своему обидна.

Из показаний главы крестьянского хозяйства из Кемеровской области:

Я разместил на «Зерно-онлайн» объявление о продаже гороха. Позвонил парень, назвался Игорем (это был Пучинин — Прим. Altapress.ru). Его интересовала партия по 6 тыс. рублей за тонну. Он потом перезванивал, договорились о цене 6,8 тыс. за тонну. Игорю требовалось 100 тонн гороха. У меня было только чуть более 57. Горох я должен был тремя грузовиками доставить в Барнаул, расчет Игорь пообещал наличными сразу после выгрузки.

Дальше Композитор использовал своей прием, который практически полностью убеждал продавца сырья в том, что он имеет дело с реальным покупателем.

Горох. Овощи СС0

По просьбе Игоря я переслал ему копию сертификата качества на продукцию, а также отправил с водителем автобуса Кемерово-Барнаул пакет с образцами гороха. Игорь перезвонил, сказал, что горох его устроил. И продиктовал мне реквизиты своей фирмы «Скат» (это были данные реально существующего юридического лица, но к Пучинину никакого отношения не имеющего — Прим. Altapress.ru) для внесения их в транспортные документы.

Пока фермер с Кузбасса вместе с тремя «Камазами» двигался в Барнаул, «Игорь» по телефону сообщил, что сам приехать на разгрузку пока не может, их на базе встретит его помощник Сергей (гражданин Тукмачев, подельник Композитора — Прим. Altapress.ru). И продиктовал его номер.

Около 10 утра мы прибыли к зданию в поселке Власиха. Нас встретил мужчина, представился Сергеем. Он сказал, что расчет за горох сейчас привезет сам Игорь. Я все-таки решил позвонить Игорю, чтобы узнать, когда будут деньги. Он ответил, что уже едет в банк за деньгами. Я в шутку спросил у Игоря, не обманет ли он. Но он пояснил, что представляет серьезную организацию, обмана никакого быть не может.

Мужчина с телефоном. СС0

По словам фермера, в это время он находился на территории предприятия «Крупосервис», и сам видел, что это действительно серьезная организация.

«Меня ничего не насторожило, отгрузка гороха происходила как обычно. Сергей никаких подозрений не вызвал, я действительно думал, что это реальный покупатель гороха. Когда горох выгрузили, я позвонил Игорю. Тот сказал, что уже подъезжает с деньгами», — вспоминал аграрий.

Через несколько минут «Сергея» на территории предприятия уже не было. Фермер же спокойно отправил пустые «Камазы» в обратный путь и решил дождаться причитающуюся ему сумму в своей машине.

«Автомобиля, на котором приехал Сергей, на парковке не было. Мне это показалось подозрительным. Стал звонить Игорю, потом Сергею, но они не брали трубку», — рассказал фермер.

Кошелек. СС0

Тогда он обратился к менеджеру «Крупосервиса», который занимался закупкой сырья.

«Я объяснил менеджеру ситуацию и попросил произвести со мной расчет. Менеджер сказал, что деньги за партию уже переданы Сергею, который является продавцом этого гороха. Тогда я понял, что меня обманули и тут же поехал в полицию», — завершил рассказ фермер.

Анализ геолокации звонков покажет, что Пучинин все это время находился рядом с территорией «Крупосервиса», координировал «Сергея» и присматривал за обстановкой в целом.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Продавец с поддельным паспортом

А теперь этот же эпизод глазами покупателя гороха — компании «Крупосервис».

Объявление о готовности приобрести партию компания также разместила на «Зерно-онлайн». Позвонил потенциальный поставщик, предложил 57 тонн сырья по 5 рублей 70 копеек за кг. Эта цена устроила. Через несколько дней представитель поставщика — неизвестный мужчина привез пакет с горохом для лабораторного исследования. Компания дала согласие на покупку всех 57 тонн за наличный расчет.

«Камазы» приехали в назначенное время. Тукмачев, он же «Сергей», уже находился на территории предприятия «Крупосервис». С собой у него был поддельный паспорт на имя Сергея В., а также поддельные документы: доверенность на получение денежных средств и товарная накладная на 57 тонн гороха.

Поговорив с прибывшим кузбасским фермером, Тукмачев прошел в офис «Крупосервиса», предъявил менеджеру документы на товар. Менеджер дал команду разгрузить горох на склад компании. После этого передали деньги продавцу и он тут же покинул территорию предприятия.

Рукопожатие. Работа. СС0

Настоящие продавцы и покупатели 57 тонн гороха хотя и видели друг друга на территории «Крупосервиса», но пообщаться между собой лично просто не успели.

В уголовном деле зафиксированы несколько эпизодов, совершенных по похожему сценарию. Речь в них идет о крупных партиях картофеля, гречневой крупы и ячменя. Пострадали предприятия из Барнаула и различных районов края.

«Этот мужчина хорошо ориентировался в купле-продаже продукции, в разговоре использовал специфические термины, речь грамотная. А предложенная им цена гороха была средней на рынке, и нашу фирму устраивала», — рассказала следователям об общении с «Николем Максимовичем» (это был Пучинин) менеджер одной из барнаульских компаний.

Картофель ССО

Грузовик Scania с красной кабиной

«Мошенничество и обман в грузоперевозках — довольно частые явления. Проведя несложные и доступные проверки, вы убережете себя от проблем», — указано сейчас на сайте информационной системы по грузоперевозкам ati.su.

Это предупреждение сопровождается инструкцией, как можно получить наиболее полный объем данных о потенциальном контрагенте.

Порталом ati. su, установили следователи, Композитор воспользоваться перед тем как похитить 20 тонн сыворотки с территории «Славгородского молочного комбината».

Схема была реализована примерно так.

Грузовик altapress.ru

1. На ati. su Пучинин находит объявление барнаульского «ТД Вьюга» о грузе, который нужно доставить из Славгорода в Ульяновск. 20 тонн сыворотки хранились на «Славгородском молочном комбинате». В ходе телефонных переговоров Пучинин убеждает менеджера «ТД Вьюга» в том, что занимается перевозкой грузов по территории России и готов организовать рейс грузовика с прицепом в Ульяновск.

2. Менеджер «ТД Вьюга» просит Пучинина прислать ей на электронную почту фотокопии документов на грузовик и прицеп. Ведь она не намерена доверять груз стоимостью почти 700 тыс. рублей человеку, которого ни разу не видела.

3. Пучинин находит на ati. su объявление об оказании услуг по перевозке крупнотоннажных грузов. Композитор звонит по этому объявлению, в ходе переговоров выясняет контакты гражданина Ф., у которого есть необходимый грузовик.

Автомобили в Барнауле. Грузовики. Анна Зайкова

Ф. получает задачу: доставить несколько тонн товара из Славгорода в Уфу. Так в распоряжении Пучинина должен появиться автомобиль Scania с прицепом Krone. В рейс пойдет водитель К. «Экспедитором» должен стать один из участников группы Композитора — Булгаков.

4. Пучинин, «применяя свои знания о принципах документооборота и работе с сфере грузоперевозок», на свою электронную почту получает от водителя К. фотокопии свидетельства о регистрации транспортного средства и прицепа, водительского удостоверения, а также паспорта самого К.

5. Эти копии по электронной почте пересылаются менеджеру «ТД Вьюга», только вместо копии паспорта К. мошенники отправляют копию поддельного паспорта с вклеенной фотографией «экспедитора» Булгакова.

Отправив это письмо, Пучинин, «создавая видимость реального осуществления услуг по перевозке груза», запросил предоплату у заказчика рейса в сумме 10 тыс. рублей.

Подписание документов. Depositphotos.

6. Из «ТД Вьюга» копию этого паспорта с фото Булгакова и доверенность на получение груза со склада менеджер компании пересылает уже на сам «Славгородский молочный комбинат».

7. Рано утром Scania с красной кабиной прибывает на «Славгородский молочный комбинат». Булгаков предъявляет начальнику отдела сбыта паспорт и документы на автомобиль. Сотрудник комбината сверяет их с копиями, пришедшими ранее из «ТД Вьюга». И дает распоряжение загрузить 20 тонн сыворотки — 800 мешков по 25 кг.

После погрузки Булгаков докладывает Пучинину, тот требует пригнать Scania с грузом на краевой оптово-розничный рынок в Барнауле (пр. Космонавтов, 59).

8. На пр. Космонавтов, 59 сыворотку из Scania и прицепа оперативно перегружают в заранее приготовленный «Камаз». Его тут же отправляют в Топчихинский район и прячут мешки на складе одного из агропромышленных предприятий.

Склад СС0

9. Пучинин находит покупателя на похищенную продукцию. Предварительно один из участников группы Былинский изготавливает поддельную счет-фактуру и товарную накладную, а также этикетки «Сухое молоко». Еще один подельник Композитора «с целью маскировки похищенного» клеит эти этикетки на мешки с сывороткой.

10. Мешки увозят в Новосибирск для продажи. Владельцы сыворотки из «ТД Вьюга», не дождавшись груза, обращаются с заявлением в полицию.

По поддельным накладным

Отдельное следует рассказать и о «рейдах», которые группа Композитора совершила на территорию федеральной транспортной компании «Деловые линии» в Барнауле.

Пучинин был знаком с одним из сотрудников этой компании и через него выяснил много интересующих деталей. В первую очередь это расположение складов, порядок выдачи и условия вывоза грузов с территории на ул. Попова, 244.

Документы. СС0.

От этого же работника «Деловых линий» Композитор получил подробную информацию «о месте нахождения ценных грузов, принадлежащих компаниям „Мьюзик-Лэнд“, „Тонар-Опт“ и ИП». Пучинин предложил сотруднику компании принять участие в хищении, однако тот отказался, следует из судебного приговора.

Взяв в качестве образца настоящую накладую «Деловых линий», Былинский изготовил поддельные документы для вывоза груза со склада. В этих накладных он указал номера грузов, которые непосредственно интересовали злоумышленников.

«Каждая поддельная накладная на выдачу была выполнена с соблюдением необходимых форм и реквизитов (наличие штрих-кода, изображения оттиска мастичной печати), — указано в материалах уголовного дела.

Сам Пучинин в посещении «Деловых линий» не участвовал. Он попросил забрать груз еще одного знакомого, который в приговоре обозначен как ФИО56. Ему Композитор передал поддельные накладные на груз компаний «Мьюзик-Лэнд» и «Тонар-Опт». ФИО56 предъявил эти документы сотруднику «Деловых линий», и в заранее заказанную «Газель» были загружены музыкальные инструменты и оборудование, а также семь импортных лодочных моторов.

Музыкальные инструменты. Дмитрий Лямзин

Грузовик со всем этим добром выехал с территории «Деловых линий» и благополучно добрался до места, где его ждал Пучинин.

Вторую часть этого плана в этот день реализовать не удалось. Когда в еще одну «Газель» также по поддельным накладным загружали имущество с другого склада, неожиданно появился собственник груза. И Тукмачеву, который отвечал за выполнение миссии, пришлось ретироваться.

Свой среди чужих

Второй «набег» группы Пучинина на «Деловые линии» также оказался неудачным. Хотя Композитор предварительно серьезно скорректировал план. А именно: «устроить на работу в компанию под видом сотрудника одного из участников группы для сбора информации о местах хранения ценных грузов (о номере сектора на складе и номере груза)», — говорится в приговоре. Один из подельников по поддельному паспорту устроился туда грузчиком.

Неудача постигла людей Пучинина, когда груз со склада уже переносили в автомобиль. «Их действия вызвали подозрения у работника организации, и он потребовал документы на выдачу груза для проверки», — отмечается в приговоре. Мошенникам пришлось скрыться, оставив в грузовике партию одежды стоимостью около 1 млн рублей.

Мода. Одежда. Магазин. СС0

Впрочем, удача улыбнулась Пучинину и его помощникам в Новосибирске. Там им удалось вывезти с территории транспортной компании товары, принадлежащие одному из частных предпринимателей.

Последний аккорд

Самого Пучинина и участников его группы судили отдельно. Поскольку организатор в 2017 году еще находился в розыске, сначала состоялся процесс над его подельникам, которых приговорили в длительным срокам лишения свободы.

Алексей Пучинин полностью признал вину, принес извинения потерпевшим и частично возместил ущерб, вернув некоторое похищенное имущество.

Церковь в тюрьме. Михаил Хаустов

С учетом всех смягчающих обстоятельств суд определил ему наказание в 8 лет колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы.

Сейчас Композитор находится в рубцовской колонии № 5 в кругу других коммуникабельных людей с большими организаторскими способностями.