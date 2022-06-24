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Происшествия

По пути на выпускной трое подростков погибли под колесами пассажирского поезда

В Тамбовской области трое подростков пошли по железнодорожным путям в кафе на выпускной и погибли под колесами поезда, сообщается на сайте Западного межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Железная дорога.
Железная дорога.
сибфоут.мвд.рф

Подростки должны были праздновать выпускной вечер в кафе, которое находится в поселке Мордово. Мальчики решили сократить путь и направились по железнодорожному полотну.

Там подростков настиг поезд сообщением «Москва-Волгоград». Спасти несовершеннолетних не удалось, они скончались на месте от полученных травм, пишет Lenta.ru.

Заведено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Ранее электричка насмерть сбила 11-летнюю девочку в Сибири.

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