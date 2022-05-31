31 мая
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Происшествия

Электричка насмерть сбила 11-летнюю девочку в Сибири

В Новосибирске 11-летняя девочка переходила железнодорожные пути и попала под электричку.

Поезд.
Поезд.
СС0

«Была смертельно травмирована малолетняя девочка, которая пересекала железнодорожные пути перед движущимся поездом. Машинист электропоезда незамедлительно применил экстренное торможение и подавал сигнал повышенной громкости, однако ввиду малого расстояния наезда предотвратить не удалось», — сообщается на официальном сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Девочку тут же госпитализировали. Однако спасти ребенка не удалось.

Девочка скончалась через несколько часов в больнице, пишет Газета.Ru.

Следователи проводят проверку по факту гибели девочки. Сотрудники устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее 19-летнюю жительницу Новосибирска насмерть сбил поезд.

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