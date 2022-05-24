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Происшествия

19-летнюю жительницу Новосибирска насмерть сбил поезд

В Новосибирской области 19-летняя девушка скончалась под колесами поезда, пишут «Вести Новосибирск».

Поезд.
Поезд.
СС0

Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Трагедия случилась утро 22 мая. Заметив девушку, машинист грузового поезда, следовавшего по железной дороге вблизи станции Нижняя Ельцовка, незамедлительно применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы.

Но тормоза не спасли — девушка погибла на месте от полученных травм.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Алтайском крае 18-летнего жителя села сбил грузовой поезд.

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