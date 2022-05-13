13 мая
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Происшествия

Еще одна смерть на путях. 18-летнего жителя Алтая сбил грузовой поезд

На железнодорожном перегоне Топчиха — Алейская грузовой поезд сбил 18-летнего парня, сообщает пресс-служба алтайского ЛУ МВД России.

Вокзал в Топчихе
Вокзал в Топчихе
Алтайское ЛУ МВД России

Трагедия произошла в ночь на 10 мая. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате травмирования проходившим грузовым поездом.

По факту травмирования следственные органы ведут установление всех обстоятельств произошедшего.

Транспортная полиция напоминает, что железная дорога является объектом повышенной опасности.

На железной дороге запрещено ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса, а также переходить и перебегать через пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров.

Вокзал в Топчихе
Вокзал в Топчихе
Алтайское ЛУ МВД России

Напомним, что в этом году это далеко не первый случай, когда на железнодорожных путях сбивают человека.

Так, 13 апреля под Барнаулом грузовой поезд сбил лежащую на путях пьяную пенсионерку, а 14 апреля мужчина получил смертельные травмы на станции Заринская.

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