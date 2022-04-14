Лежащую на путях пьяную пенсионерку сбил грузовой поезд под Барнаулом

Все случилось вечером 13 апреля. Машинист грузового поезда увидел лежащую в железнодорожной колее женщину и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.
Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не реагировала на звуковые сигналы поезда.
Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, но осталась жива. Ее госпитализирована в одну из больниц Барнаула.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее на ж/д станции Усть-Тальменская грузовой поезд сбил пешехода. 52-летний житель Тальменского района переходил пути в неустановленном месте. Мужчина погиб.