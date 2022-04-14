14 апреля
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Происшествия

Лежащую на путях пьяную пенсионерку сбил грузовой поезд под Барнаулом

На железнодорожном перегоне станций Алтайская-Боровиха поезд наехал на 62-летнюю жительницу Новоалтайска, сообщили в Алтайском линейном управление МВД России на транспорте.

Поезд сбил женщину на путях.
Поезд сбил женщину на путях.
сибфоут.мвд.рф

Все случилось вечером 13 апреля. Машинист грузового поезда увидел лежащую в железнодорожной колее женщину и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не реагировала на звуковые сигналы поезда.

Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, но осталась жива. Ее госпитализирована в одну из больниц Барнаула.

Поезд сбил женщину на путях.
Поезд сбил женщину на путях.
сибфоут.мвд.рф

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее на ж/д станции Усть-Тальменская грузовой поезд сбил пешехода. 52-летний житель Тальменского района переходил пути в неустановленном месте. Мужчина погиб.

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