Лежащую на путях пьяную пенсионерку сбил грузовой поезд под Барнаулом

На железнодорожном перегоне станций Алтайская-Боровиха поезд наехал на 62-летнюю жительницу Новоалтайска, сообщили в Алтайском линейном управление МВД России на транспорте.

Все случилось вечером 13 апреля. Машинист грузового поезда увидел лежащую в железнодорожной колее женщину и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не реагировала на звуковые сигналы поезда.

Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, но осталась жива. Ее госпитализирована в одну из больниц Барнаула.

Поезд сбил женщину на путях. сибфоут.мвд.рф

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее на ж/д станции Усть-Тальменская грузовой поезд сбил пешехода. 52-летний житель Тальменского района переходил пути в неустановленном месте. Мужчина погиб.