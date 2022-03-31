31 марта
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Происшествия

Выпивший житель Алтайского края погиб под поездом

Вечером 30 марта в Алтайском крае на ж/д станции Усть-Тальменская грузовой поезд сбил пешехода, сообщает управление на транспорте МВД России по СФО.

Грузовой поезд.
Грузовой поезд.
сибфоут.мвд.рф

52-летний житель Тальменского района переходил пути в неустановленном месте перед приближающимся грузовым поездом. На предупредительные сигналы локомотива он не отреагировал.

Машинист экстренно затормозил, но столкновения с пешеходом избежать не удалось.

От полученных травм он скончался на месте.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Транспортные полицейские напоминают о необходимости соблюдать правила поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Ранее аналогичное ДТП произошло на железнодорожной станции Шипуново. Погиб 38-летний мужчина.

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