Мужчина получил смертельные травмы на железной дороге в Алтайском крае

Пешеход хотел сократить дорогу, обошел состав грузового поезда в не предназначенном для этого месте и начал переходить следующий железнодорожный путь перед приближающимся поездом.

«При этом мужчина слушал музыку через наушники, из-за чего не отреагировал на сигналы локомотива повышенной громкости. Машинист поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, однако трагедии избежать не удалось», — говорится в сообщении МВД.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

13 апреля на железнодорожном перегоне станций Алтайская-Боровиха поезд наехал на 62-летнюю жительницу Новоалтайска. Она пьяная лежала в колее.