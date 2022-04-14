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Происшествия

Мужчина получил смертельные травмы на железной дороге в Алтайском крае

Утром 14 апреля на станции Заринская произошло смертельное ДТП: под поезд попал 39-летний житель Заринского района, сообщили транспортные полицейские.

Железная дорога.
Железная дорога.
сибфоут.мвд.рф

Пешеход хотел сократить дорогу, обошел состав грузового поезда в не предназначенном для этого месте и начал переходить следующий железнодорожный путь перед приближающимся поездом.

«При этом мужчина слушал музыку через наушники, из-за чего не отреагировал на сигналы локомотива повышенной громкости. Машинист поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, однако трагедии избежать не удалось», — говорится в сообщении МВД.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

13 апреля на железнодорожном перегоне станций Алтайская-Боровиха поезд наехал на 62-летнюю жительницу Новоалтайска. Она пьяная лежала в колее.

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