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Происшествия

По рекам Пермского края течет серная кислота

В уральских реках Кизел и Северная Вильва течет ядовитая смесь. Кадры загрязненных рек опубликовали в социальных сетях РИА Новости.

На опубликованных кадрах видны реки, окрашенные в цвет охры. По словам заведующего лабораторией геологии техногенных процессов Николая Максимовича, из-за экологической катастрофы примерно 500 км рек выведено из водопользования.

Николай Максимович,
заведующий лабораторией геологии техногенных процессов:

Там не только железо, там содержится очень много различных тяжелых металлов. И причем концентрации — это десятки и сотни ПДК. Ну, а железа там вообще запредельные концентрации: в 10 000 ПДК и больше.

Ученый утверждает, что конечный участок накопления вредных веществ — это Камское водохранилище, откуда забирается питьевая вода для жителей Перми. По его словам, изливы могут отравлять реки еще на протяжении ста-двухсот лет.

О масштабной экологической проблеме стало известно в конце прошлой недели. Ученые Пермского государственного национального исследовательского университета опубликовали снимки из космоса, на которых видны последствия попадания в реки кислых вод из шахт Кизеловского угольного бассейна, закрытых еще в 90-е годы.

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