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Происшествия

По запросу Интерпола россиянина допросили на Кипре по делу о взрыве в Бейруте

Российского предпринимателя Игоря Гречушкина допросили следователи Кипра по делу о взрывах в порту Бейрута.

Взрыв в Бейруте унес жизни десятков человек
Взрыв в Бейруте унес жизни десятков человек
Скрин видео с Youtube

Гречушкин является владельцем судна, груз с которого (аммиачная селитра) взорвался спустя несколько лет в порту ливанской столицы.

Полученную информацию передали в Ливан по запросу Интерпола, пишет «Фонтанка». Сам допрос, по данным Reuters, проходил вечером 6 августа.

Рассказ капитана

Капитан судна Борис Прокошев рассказал, что при нем сменился владелец судна, собственником стал бывший житель Хабаровска Игорь Гречушкин.

Несколько лет назад сухогруз Rhosus доставил в Бейрут более 2,5 тыс. тонн аммиачной селитры. Судно было арестовано в Бейруте за неуплату портового сбора, команда провела на борту 11 месяцев, новый владелец Гречушкин никак им не помогал, пишет bfm.ru.

После ареста опасный груз был конфискован.

Взрыв

Селитра пролежала на складе до 4 августа 2020 года, когда произошел взрыв. По предварительным данным, его спровоцировали сварочные работы, которые проходили вблизи склада.

По последним данным, в результате катастрофы погибли почти 150 человек, сотни пропали без вести.

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