«По зацепкам» спустя 17 лет за двойное убийство задержали двух сотрудников МВД

Действующий и бывший сотрудники полиции задержаны в Бурятии по подозрению в жестоком убийстве, совершенном 17 лет назад.

В 2002 году мужчины в ходе совместного распития спиртного зарубили топором знакомых девушек, одной из которых не было 18 лет. следует из информации Следственного комитета.

«По данным следствия, в ночь на 10 августа 2002 года два сотрудника милиции вместе со знакомыми девушками приехали в местность «Клюквенная падь. <…>Во время застолья между пьяными милиционерами и девушками произошла ссора, в ходе которой сотрудники при помощи топора расправились с потерпевшими», — говорится в сообщении следственного управления СКР по Бурятии.

Тела убитых с повреждениями костей черепа были случайно обнаружены спустя две недели, но преступление долгое время оставалось нераскрытым.

Преступление раскрыли сотрудники следственного отделения, специализирующегося на преступления прошлых лет. Отделение образовано в отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Бурятии, уточняет телеканал 360.

Незначительные на первый взгляд зацепки позволили сыщикам выйти на след подозреваемых, один из которых до сих пор служит в полиции, а другой уволился из МВД и трудится в службе безопасности на местном предприятии.

Помощь в раскрытии преступления и задержании подозреваемых следователям оказывали сотрудники службы собственной безопасности МВД и УФСБ Бурятии, пишет ura.ru. Уголовное дело расследуется по статье «убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление».