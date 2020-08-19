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Происшествия

Почти 100 человек эвакуировали из барнаульской многоэтажки из-за пожара

18 августа около 21:00 в Барнауле на ул. Попова, 76 произошел пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже, из окон шел дым.

Пожар на ул. Попова, 76 в Барнауле, 18 августа 2020 года.
Пожар на ул. Попова, 76 в Барнауле, 18 августа 2020 года.
22.mchs.gov.ru

Из задымленного подъезда спасатели эвакуировали 83 жильца, из них 12 детей. За 15 минут возгорание удалось локализовать, еще около 5 минут потребовалось для полной его ликвидации, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В горящей квартире нашли мужчину. Он успел надышаться едким дымом. Пострадавший выжил, его госпитализировали.

С огнем боролись 47 человек личного состава противопожарной службы и 12 единиц техники.

По предварительной оценке специалистов, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем.

Как пишут в городских пабликах, мужчина уснул с сигаретой.

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