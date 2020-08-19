Почти 100 человек эвакуировали из барнаульской многоэтажки из-за пожара

Из задымленного подъезда спасатели эвакуировали 83 жильца, из них 12 детей. За 15 минут возгорание удалось локализовать, еще около 5 минут потребовалось для полной его ликвидации, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В горящей квартире нашли мужчину. Он успел надышаться едким дымом. Пострадавший выжил, его госпитализировали.
С огнем боролись 47 человек личного состава противопожарной службы и 12 единиц техники.
По предварительной оценке специалистов, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем.
Как пишут в городских пабликах, мужчина уснул с сигаретой.