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Происшествия

Почти 500 человек пострадали от укуса клеща за неделю в Алтайском крае

От присасывания клещей пострадало 450 жителей региона за прошедшую неделю. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С 28 марта в поликлиники с жалобами на их укусы клещей обратились 5744 человека.

Подтверждены уже четыре случая заболевания клещевым энцефалитом, а также четыре случая иксодовым клещевым боррелиозом. Сегодня в стационарах края находятся трое больных с подозрением на клещевой энцефалит.

В Алтайском крае сейчас наблюдается спад активности клещей. Но при выездах на природу все также нужно носить защитную одежду, регулярно проводить осмотры и пользоваться репеллентами.

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