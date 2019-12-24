«Почти даром в хорошие руки». Сибирский бизнесмен продает село вместе с жителями

В Красноярском крае предприниматель объявил себя хозяином поселка Васильевка и выставил его на продажу вместе с фермой, складом и жилыми домами, в корявых живут люди, рассказало НТВ.

Запутанная история

Поселок Васильевка находится в Идринском районе Красноярского края, «в самом сердце сибирской тайги», указано в объявлении, в 130 км от Минусинска.

В нем 45 домов и животноводческий комплекс, и все это было выставлено на продажу — в хорошие руки и «почти даром»: за 20 млн рублей. В дальнейшем цену из объявления убрали. Цена — договорная, так теперь это называется.

Как Васильевка попала в частные руки? История весьма запутанная.

Еще во времена Михаила Горбачёва на возрождение умирающей деревни государство выделило большие деньги. Возрождать деревню взялся минусинский стройкомбинат.

Возродил — не возродил, сказать трудно. По данным НТВ, в 90-е годы его директор получил в бессрочное пользование земли для производства сельхозпродукции и вскоре как-то неожиданно для людей стал полновластным хозяином.

«А потом оказывается, типа вы сами подписали документы, все перешло Федяеву — и все дома, и техника, и скот. Все, что здесь было, все перешло ему», — рассказала журналистам Ирина Земцева, жительница Васильевки.

Село Васильевка Идринского района. Скан сюжета НТВ.

Отличное место для охоты

Со временем люди приватизировали дома. Но только через суд и отнюдь не все — лишь 15. Один из жителей позвонил по телефону в объявлении и спросил: есть ли в домах, выставленных на продажу, крепостные?

Ему со смехом ответили — люди там живут, но они свободные, не крепостные. А на вопрос, можно ли их будет выгнать, если куплю, сказали: «Хозяин — барин».

Между тем коровники в селе давно пустуют, техника распродана, построенная зерносушилка так и не заработала, пахотные земли заросли лесом.

И вот теперь село вместе с животноводческим комплексом, нефтебазой, гесефермой, гаражами, складом и т.п. выставлено на продажу вместе с домами — в одном из объявлений его называют «подсобным хозяйством».

«Васильевка — отличное место для охоты и рыбалки».